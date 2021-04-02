В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина выстрелил в охранника после просьбы надеть маску Фото: Александр КОЦ

Киевские правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в охранника магазина после замечания об отсутствующей маске.

- Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы. Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища, — гласит сообщение местное прокуратуры.

Мужчину задержали на месте инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", украинцу грозит до семи лет лишения свободы.

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