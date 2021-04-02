Джилл Байден разыграла журналистов на 1 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая леди США Джилл Байден устроила для членов пресс-пула первоапрельский розыгрыш. Во время перелета из Калифорнии в Вашингтон она притворилась стюардессой "Жанной".

Во время подачи еды Джилл появилась в черном парике с бейджем "Жасмин" и раздала желающим мороженое, передает телеканал NBC.

Никто из журналистов не заподозрил подмены. Вернувшись без парика, супруга американского лидера воскликнула: "С первым апреля!". Первой леди удалось разыграть даже своих помощников.

Напомним, по результатам президентских выборов в США, новым главой Белого дома стал демократ Джо Байден. Его инаугурация прошла в январе этого года.

Первой леди стала его супруга Джилл. Она прошла с Байденом весь политический путь и участвовала во всех его кампаниях. При этом Джилл в связи с новым статусом не поступилась своими принципами и не ушла с должности преподавателя.