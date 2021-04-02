Врач рассказал об условиях операции при пожаре в клинике в Благовещенске Фото: Instagram.com

Завотделением анестезиологии и реанимации Виктор Никитин рассказал, в каких условиях приходилось работать врачам, которые несмотря на пожар в кардиологическом центре Благовещенска, завершили операцию на открытом сердце.

Напомним, как писал «КП-Благовещенск», в пятницу, 2 апреля, в кардиохирургическом центре в Благовещенске произошёл пожар. В то время как пожарные пытались локализовать огонь на кровли здания, а медработники вместе со спасателями эвакуировали пациентов, семь врачей оставались в операционной и продолжали начатую ранее операцию на открытом сердце.

«У нас был один сухой островок, от задымления мы простынями под двери подставили. И в принципе у нас еще сохранялся электрифицированный и с чистым воздухом островок», - рассказал Никитин в эфире телеканала «Россия-1»

По данным МЧС, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, а эвакуировано было 120 человек. Сайт kp.ru писал о рассказе кардиохирурга Валентины Филатовой об операции во время пожара в его отделении.