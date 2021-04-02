Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом до сих пор не пришла в себя

получила 40-летняя Мария Артемова, которая была за рулем «Фольксвагена», принявшего на себя основной удар. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Стало известно о состоянии 40-лететней Марии Артемовой, которая пострадала в ДТП с известным блогером Эдвардом Билом. Авария произошла на Садовом кольце 1 апреля.

Известный блогер вылетел на встречную полосу и протаранил авто Артемовой, а потом «собрал» еще несколько машин.

С места ДТП женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. В первую же ночь врачи провели операцию и буквально собрали заново тазобедренный сустав, кости были сильно раздроблены.

Обследование внутренних органов показало, что есть разрыв на селезенки, орган зашили. Это были основные повреждения, которые получила пострадавшая в ДТП.

Несмотря на все проведенные манипуляции, женщина еще не пришла в себя. Она находится в реанимации, и врачи не замечают какой-либо динамики. Прогнозы по большей части пессимистичные, рассказал источник Life.ru.

Блогера в тот же день задержали на 48 часов, 3 апреля решится вопрос с его арестом на время следствия. Адвокат Била отметил, что многое будет зависеть от состояния пострадавшей. Если одна выживет, то блогеру грозит пару лет тюрьмы. А вот если женщина скончается, то статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

Блогер признает, что находится за рулем иномарки, но говорить о своей виновности не торопится.