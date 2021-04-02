Путин подписал указ об исключении из СПЧ члена ЦИК Игоря Борисова

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) члена нового состава Центризбиркома России Игоря Борисова и правозащитницы Людмилы Алексеевой, которая умерла в декабре 2018 года. Соответствующий указ главы государства опубликовал на официальном портале правовой информации в пятницу.

«Внести в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека … изменения, исключив из него Алексееву Л. М. и Борисова И. Б», - говорится в тексте российского лидера.

Ранее Игорь Борисов вошел в президентскую квоту нового состава Центризбиркома России. Напомним, из всех членов Центрального избирательного комитета пять назначаются президентом России, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, в четверг, 1 апреля, глава государства внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в России.