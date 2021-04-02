Байден и Зеленский проведут телефонный разговор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 апреля, состоится первый телефонный разговор президентов США и Украины. Отмечено, что Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает Politico.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети выразил обеспокоенность передвижениями российских военных вдоль границ с Украиной. Он отметил, что Москва традиционно занимается провокацией. Зеленский назвал действия РФ "игрой мускулами".

В четверг, 1 апреля, в НАТО прошло экстренное совещание по вопросу Донбасса и якобы подготовке России к решительным действиям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, военные маневры внутри страны никого не должны беспокоить. РФ укрепляет свои границы.

В тоже время в социальных сетях появляется все больше свидетельств, подтверждающих стягивание в Донбасс украинских военных. Глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак ранее заявил в Раде, что армия "морально готова" к наступлению в Донбассе и лишь ждет приказа президента Зеленского.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли РФ в провокациях. В 2015 году на фоне прошедшего крымского референдума РФ и вовсе была названа "страной-агрессором" на законодательном уровне.