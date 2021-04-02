Глава департамента Минпромторга РФ арестован по делу о превышении полномочий Фото: Андрей МИРЕЙКО

Глава департамента металлургии и стройматериалов Министерства промышленности и торговли России Павлу Серватинскому арестован по предъявленному ранее обвинение в превышении полномочий

Как писал сайт kp.ru, Павла Серватинского обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Данная статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Следственный комитет запросил у Хамовнического суда Москвы отправить чиновника в СИЗО на два месяца.

Хамовнический суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия и отправить директора департамента металлургии и стройматериалов ведомства Минпромторга в СИЗО на два месяца.

«Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского … на срок до 1 июня", - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Уточняется, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.