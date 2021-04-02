Uber присудили огромный штраф за отказ везти слепую пассажирку Фото: REUTERS

Сервис Uber должен выплатить компенсацию размером свыше одного миллиона долларов слепой женщине из Калифорнии. Дело в том, что ее 14 раз отказывались везти из-за того, что с ней была собака-поводырь. Помимо этого Лиза Ирвинг неоднократно подвергалась оскорблениям со стороны водителей. Женщина пробовала писать жалобы, однако никаких результатов это не принесло.

В итоге в 2018 году Лиза Ирвинг решила подать на Uber в суд. В компании попытались оправдаться и переложить всю вину на водителей. Дескать они являются самозанятыми, следовательно, Uber за них ответственности не несет. Однако в суде такой аргумент не приняли.

- Вне зависимости от того, является ли водитель сотрудником или самозанятым, на Uber распространяется действие (Закона об американцах-инвалидах) ADA, - заявили в американской арбитражной ассоциации.

Cогласно этому закону, сервисы такси обязаны предоставлять равный и справедливый доступ к транспортным услугам абсолютно всем, в том числе и людям с собаками-поводырями.

Теперь Uber должен оплатить убытки Лайзы Ирвинг суммой $324 000 и ее расходы на адвокатов в размере $805 313.