Пушков назвал сумму возможных штрафов за трэш-стримы

В Совфеде назвали сумму возможных штрафов за трэш-стримы Фото: Иван МАКЕЕВ

Штрафы в проекте закона о запрете трэш-стримов могут составить до 600 тысяч рублей, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

- Финальная версия законопроекта о запрете треш-стримов, вероятнее всего, будет включать административные штрафы до 600 тысяч рублей для интернет-пользователей, которые совершили правонарушение впервые, но при этом их действия не вступили в противоречие с Уголовным кодексом, — рассказал он.

Он уточнил, что цель таких штрафов в том, чтобы перебить выгоду от пожертвований зрителей стримов.

Ранее Алексей Пушков рассказал, что в будущем стримерам такого типа может грозить административный арест. Он добавил, что в правоохранительных органах считают возможным "поэтапно" наказывать трэш-стримеров. То есть сначала их будут наказывать штрафами, постепенно переходя к более жестким наказаниям.