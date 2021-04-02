В Госдуму внесли законопроект о механизме единого налогового платежа на предпринимателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 апреля, правительство внесло в Государственную думу проект закона о распространении с 2022 механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как предполагается, бизнес сможет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, а также срока его уплаты и принадлежности к бюджету. Позже налоговая будет сама распределять средства по нужным статьям.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, принятие подобных изменений создаст более комфортные условия для плательщиков, поскольку сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом.

Для физических лиц подобная возможность по уплате имущественного, земельного и транспортного налогов уже действует с 2019, а НДФЛ - с прошлого года.