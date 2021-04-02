Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин. Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В пятницу, 2 апреля, в ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александром Лукашенко. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии, а также обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в заявлении Кремля.

Как отмечается, в ходе разговора два лидера выразили обоюдное желание «на продолжение продуктивной совместной работы» по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних союзнических отношений.

Напомним, 2 апреля ежегодно отмечается День единения народов России и Белоруссии, который приурочен к годовщине подписания договоров о Сообществе (1996 год) и о Союзе (1997 год) между двумя государствами.