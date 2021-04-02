В РФ создают новые гиперзвуковые комплексы

Леонов отметил уникальность "Авангарда". Фото: скриншот видео.

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов рассказал, что в РФ разрабатываются новые гиперзвуковые комплексы, которые станут развитием "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала".

"Сегодня то, что на слуху - "Авангарды", "Цирконы", "Кинжалы", а дальше целая цепочка систем стоит, которая будет развиваться", - сказал он журналистам РИА Новости.

"Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование", - сказал Леонов.

Он заявил, что никто в мире не способен создать более скоростной гиперзвуковой блок.

"То, что мы впереди планеты всей - в этом никакой тайны нет", - заявил генеральный директор и генеральный конструктор НПО Машиностроения Александр Леонов.

Ранее прошли успешные испытания комплекса "Авангард". Они представляли собой пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.