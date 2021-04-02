Названы самые привлекательные мужчины в России

Россияне назвали самого привлекательного мужчину России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин признан самым привлекательным мужчиной среди россиян. Второе место занял актер и шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провел сервис SuperJob.
В исследовании приняли участие по одной тысяче мужчин и женщин, живущих в разных регионах России. Среди мужчин Путин считают самым привлекательным россиянином 18% респондентов. Среди женщин — 17%.
Дмитрия Нагиева посчитали привлекательным 3% женщин. У мужчин шоумен набрал 1%. Тройку лидеров замыкает актер Данила Козловский, набравший 2% у женщин и один процент у мужчин.
Пятерка самых популярных вариантов ответа среди мужчин выглядит так:
— Я сам (19%);
— Владимир Путин (18%);
— Никто/нет такого мужчины (9%);
—Дмитрий Нагиев (1%);
— Владимир Жириновский (1%);
Среди женщин:
— Никто/нет такого мужчины (18%);
— Владимир Путин (17%);
— Дмитрий Нагиев (3%);
— Данила Козловский (2%);
— Константин Хабенский (2%).