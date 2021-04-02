Названы самые привлекательные мужчины в России

Россияне назвали самого привлекательного мужчину России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин признан самым привлекательным мужчиной среди россиян. Второе место занял актер и шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провел сервис SuperJob.

В исследовании приняли участие по одной тысяче мужчин и женщин, живущих в разных регионах России. Среди мужчин Путин считают самым привлекательным россиянином 18% респондентов. Среди женщин — 17%.

Дмитрия Нагиева посчитали привлекательным 3% женщин. У мужчин шоумен набрал 1%. Тройку лидеров замыкает актер Данила Козловский, набравший 2% у женщин и один процент у мужчин.

Пятерка самых популярных вариантов ответа среди мужчин выглядит так:

— Я сам (19%);

— Владимир Путин (18%);

— Никто/нет такого мужчины (9%);

—Дмитрий Нагиев (1%);

— Владимир Жириновский (1%);

Среди женщин:

— Никто/нет такого мужчины (18%);

— Владимир Путин (17%);

— Дмитрий Нагиев (3%);

— Данила Козловский (2%);

— Константин Хабенский (2%).