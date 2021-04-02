Дмитрий Азаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева обсудили вопрос человекоориентированности власти

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, на которой обсудили сотрудничество сторон и подвели итоги прошлых лет.

Благодаря работе по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, социальной сферы, Самарская области за три года поднялась с 65 на 22 место национального рейтинга АСИ.

Дмитрий Азаров поблагодарил за возможность обсудить перспективные направления нашей совместной работы. В регионе наблюдаются реальные изменения инвестиционного климата, удобства и комфорта ведения бизнеса в различных сферах. Это отмечают и сами предприниматели самарского бизнес-сообщества.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Одной из главных задач - занять топовые позиции рейтинга субъектов страны по инвестиционной привлекательности. По словам губернатора, для этого есть все шансы.

- В области совершенствуется законодательство, упрощаются процедуры по оформлению необходимой разрешительной документации, ведётся эффективная работа институтов развития и поддержки бизнеса – отметил Дмитрий Азаров.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о внедрении новых решений, среди которых национальная социальная инициатива. В ближайшее время в регионы представят целевые модели, которые направлены на человекоцентричный подход.

- В Самарской области активно проводятся различные социальные проекты. Самарская область готова к более тесному сотрудничеству и в этой сфере, - отметил Дмитрий Азаров.

Светлана Чупшева поблагодарила Губернатора за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером Агентства.