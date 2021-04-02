Голикова: Заболеваемость ковидом в апреле-мае может вырасти из-за сезонного фактора

Голикова отметила снижение смертности в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография" не исключила роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в апреле - мае 2021 года, из-за сезонных факторов.

"С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что смертность в РФ в марте 2021 года, согласно данным оперативного штаба, снизилась на 14% по сравнению с январем.

"Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, месяцы несопоставимы", - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что в данный период наблюдается тренд к снижению смертности, но нужно предпринять все возможные усилия для того, чтобы улучшить показатели.

В феврале этого года Голикова отметила, что смертность в РФ выросла на фоне коронавируса более чем на 17% в годовом выражении.