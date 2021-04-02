В Белоруссии раскрыли подробности разговора Путина с Лукашенко

Раскрыты подробности переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии и внешние угрозы от стран Запада. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

- Александр Лукашенко и Владимир Путин затронули внутриполитическую обстановку в двух странах. Здесь отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления, — гласит сообщение пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о заявлениях польской и американской сторон. Также лидеры двух стран обсудили проработку ряда мероприятий, включая заседание Высшего госсовета Союзного государства и VIII Форум регионов Белоруссии и России.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, появилась информация, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александром Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии, а также обсудили сотрудничество стран в борьбе с распространением COVID-19.