Росстат: Смертность в России от коронавируса существенно снизилась в феврале

Смертность в России в феврале на 20,6% превысила показатель 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 апреля, Росстат опубликовал данные, согласно которым смертность в России от коронавирусной инфекции в феврале этого года существенно снизилась. При этом в ведомстве выделяют четыре группы летальных случаев среди пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Число случаев, где ковид признан основной причиной летального исхода сократилось за месяц на 37,7% до 14,2 тысяч, сообщает оперштаб со ссылкой на данные статистического ведомства.

Почти вполовину сократилось число случаев, в которых COVID-19 предположительно считается основной причиной смерти: на 48,9% за месяц.

Число летальных случаев, в которых коронавирус признан сопутствующим заболеванием, которое способствовало развитию осложнений, сократилось на 16,4% в феврале по сравнению с январем.

Отдельно в статистике выделяются случаи, когда COVID-19 у пациента выявлен, но он не повлиял на наступление смерти. Число таких смертей в феврале снизилось на 27,8%.

При этом в ведомстве сообщили, что в феврале по всей России родились около 102,1 тыс. детей. В январе 2021 года родились 106,6 тысяч младенцев.