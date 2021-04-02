Рогозин назвал зависимость от иностранного софта угрозой нацбезопасности России

Дмитрий Рогозин назвал зависимость от иностранного софта одной из угроз нацбезопасности России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что зависимость от иностранного софта является одной из угроз национальной безопасности России.

- Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России, — заявил Рогозин на совещании корпорации.

В сообщении "Роскосмоса" говорится, что корпорация объединяет усилия с "Росатомом", "Ростелекомом" и "Газпромнефтью" для производства более качественных отечественных продуктов. Также "Роскосмос" учредил Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования.

Ранее Дмитрий Рогозин поблагодарил США за "пинок", в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за оптимизацию цены на пусковые услуги и сокращение издержек. Таким образом он отозвался о том, что NASA в разы увеличило стоимость услуг по доставке грузов.