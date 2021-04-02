Стрельба у Капитолия в США: есть раненые

Капитолий в США полностью закрыт из-за угрозы безопасности. Возле Капитолийского холма началась стрельба. Неизвестный решил протаранить КПП Капитолия на автомобиле. После столкновения с ограждением, водитель вышел из машины и достал нож. Охране пришлось открыть огонь.

Полиция Капитолия сообщила о трех пострадавших в результате инцидента у здания Конгресса. Двое из них - офицеры полиции. Третий - сам водитель автомобиля. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Его мотивы пока неизвестны.

Полиция никого не впускает и не выпускает. Нападавший задержан, мотивы его поступка пока неизвестны. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство Reuters.

Напомним, в январе этого года, в день принятия Сенатом окончательного решения по президентским выборам, сторонники проигравшего Дональда Трампа собрались на митинг у Капитолийского холма, на котором выступил и сам экс-президент. После завершения акции протеста толпа направилась к Капитолию: в какой-то момент мирный митинг перерос в настоящий штурм здания американского парламента. В результате стычек с полицией погибли четыре человека.

После январских событий меры безопасности вокруг Капитолия значительно усилили: здание оцепили заграждениями, у подъездных дорог появились КПП. Вместе с полицией Капитолия охрану осуществляют части национальной гвардии.