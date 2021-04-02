Автоюрист рассказал, какой срок может грозить попавшему в ДТП Эдварду Билу. Фото: скриншот видео.

Адвокат, юрист-международник и автоюрист Тимур Захарович Маршани в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, какой срок может грозить попавшему в ДТП Эдварду Билу. Он отметил, что в основу обвинений лягут не только нарушение правил дорожного движения, нарушение скоростного режима и неуплата штрафом, но так же и факт смерти одного из пострадавших в следствии аварии.

- Если потерпевший погиб, в этом случае – до 5 лет лишения свободы. Это средней тяжести преступление, пусть и неосторожная форма вины, но в любом случае суд будет учитывать все обстоятельства данного дела, - отметил юрист.

Маршани рассказал, что суд учтет все факты нарушений, запросит индивидуальную карту автовладельца.

- Все это будет являться свидетельством того, что человек, злостно нарушая правила ПДД, конечно, не справился с управлением не потому, что технически автомобиль был неисправен, а потому что он ездил на высокоскоростном автомобиле (это, по сути дела, гоночный болид в условиях города), нарушая скоростной режим, и это привело к тяжким последствиям в виде смерти по неосторожности человека в результате ДТП, - заявил юрист.

Напомним, 1 апреля в Москве на Садовом кольце автомобиль марки Ауди RS6, которым управлял блогер Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу и врезался в поток машин. В результате в ДТП пострадали пять автомобилей. Одна женщина находилась в реанимации, позднее стало известно, что она скончалась от травм. По данным полиции, в крови Била не найдено наркотических веществ, он также был трезв.