Умер офицер полиции, получивший ранение при попытке тарана заграждения у Капитолия

Офицер полиции, получивший ранение у Конгресса США, умер. Об этом сообщил шеф полиции Капитолия.

Ранее стало известно, что неизвестный протаранил КПП у Конгресса США. При этом он сбил двух офицеров. Выйдя из машины, злоумышленник достал нож, охрана открыла огонь на поражение. Позднее стало известно, что нападавший скончался от полученных ранений в больнице. Здание Конгресса закрыли на вход и выход. Также перекрыты несколько улиц, прилегающих к Капитолию.

В полиции сообщили, что инцидент на Капитолийском холме в Вашингтоне, вероятно, не связан с терроризмом. Мотивы действий преступника устанавливаются.