РПЦ выступила против суррогатного материнства в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила против суррогатного материнства в России.

"Будучи обеспокоены тем, что проблемы, связанные с судьбой и жизнью множества детей, до сих пор остаются нерешенными, члены Патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны", - говорится в заявлении патриаршей комиссии.

Отмечено, что предложение связано с злоупотреблением этой услугой иностранными гражданами. В РПЦ отметили неприемлемость и рекламы по этой теме в интернете.

В Патриаршей комиссии рассказали, что в данный момент в домах ребенка находятся не менее семи детей из Петербурга, брошенных потенциальными родителями.

"Мы призываем сделать все возможное для того, чтобы они получили необходимую заботу и смогли расти в любящем семейном окружении", - добавили в РПЦ.

Также в РПЦ поддержала законопроект о запрете иностранцам иметь детей от суррогатных матерей в России, о котором ранее рассказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

При этом в патриаршей комиссии завили, что термин "партнер" вместо "родители" и "семья" недопустим. Это, по мнению РПЦ, противоречит Божьим заповедям.