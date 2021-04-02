В Киеве признались, что вместе с НАТО готовят войну за Крым

В Киеве признались, что вместе с НАТО готовили войну за Крым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович рассказал о совместной подготовке Киева и НАТО к войне за Крым.

Он отметил, что в рамках учений НАТО Defender Europe 2021 будет отработана возможная ситуация войны с Россией. Учения НАТО пройдут в мае-июне этого года. Альянс активно привлекает к ним Украину, Молдавию и Грузию.

"Их смысл (в том), что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией", - заявил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов дать отпор любому, кто будет угрожать целостности страны, но нацелен исключительно на дипломатические решения.

Напомним, что отношения Киева и Москвы резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В соответствии с результатами всенародного референдума Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией. Украинские власти волеизъявление крымчан не признали и до сих пор считают полуостров своей "оккупированной" территорией.