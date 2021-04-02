Захарова – о новых санкциях Киева: «Испытываю чувство гордости за Зеленского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о том, что Киев ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества, напомнив пару странных высказываний нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», - написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.