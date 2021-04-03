Байден отменил санкции США против сотрудников МУС

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в пятницу, 2 апреля, отменил санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), которые в сентябре прошлого года были введены предыдущей президентской администрацией Дональда Трампа.

О том, что глава Белого дома отменил указ своего предшественника, сообщил госдепартамент США. В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что таким образом Байден «положил конец угрозе введения экономических санкций и визовых ограничений против людей, связанных с МУС».

При этом в госдепе отметили, что эти шаги Вашингтона не означают, что у Соединенных Штатов больше нет претензий к работе суда: «Мы по-прежнему в корне не согласны с действиями МУС по Афганистану и Палестине». Однако новая администрация считает, что диалог с судом по спорным вопросам будет более продуктивным, чем санкции.

Это решение уже прокомментировали в МУС. В пресс-релизе суда говорится, что он приветствует отмену ограничений в отношении своих сотрудников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле 2020 года Трамп подписал закон, который позволяет вводить ограничения в отношении прокуроров и судей Международного уголовного суда, а уже через два месяца Штаты ввели санкции против двух сотрудников МУС, которые вели расследование преступлений американских военных в Афганистане, а также захвата палестинских территорий Израилем.