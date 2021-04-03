Секретарь СНБО «открыл тайну»: в оборонном заказе Украины значительно выросла доля иностранного вооружения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО ) Украины Алексей Данилов открыл согражданам «небольшую тайну» в государственном оборонном заказе (ГОЗ) Незалежной значительно выросла доля иностранного вооружения.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». В частности Данилов заявил, что его «возмущают сообщения о ГОЗ» в прессе, поскольку «это закрытый документ, о котором знают единицы».

«Но я открою небольшую тайну: иностранного вооружения в этом государственном оборонном заказе намного больше, нежели было раньше», - продолжил глава СНБО.

По его словам, на сегодняшний день у Киева есть возможность покупать вооружения «при помощи наших партнеров», и «это не только Соединенные Штаты». Данилов отметил, что Украине также помогают в этом вопросе Великобритания, Канада и другие страны, а «некоторые выжидают». Чего именно ожидают «некоторые» государства, не уточнил.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Минобороны Украины заявило, что Киев получил гарантии военного ведомства США о поддержке в случае конфликта с Россией. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, ранее состоялся телефонный разговор украинского министра обороны Андрея Тарана с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором американская сторона предложила свою помощь.

А накануне президент страны Владимир Зеленский после телефонной беседы с американским коллегой Джо Байденом сказал, что украинская армия способна дать отпор кому угодно.

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