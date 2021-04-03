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Общество3 апреля 2021 1:28

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам солнечную погоду в начале апреля

Роман Вильфанд отметил, что «сейчас лучшее время для солнечных ванн»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По прогнозам синоптиков, до середины следующей недели в Москве будет солнечно и без оосадков

Фото: Андрей АБРАМОВ

Москвичей и гостей столицы в ближайшие дни ожидает солнечная погода, до середины следующей недели дождей не будет. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что именно сейчас у горожан есть замечательная возможность наслаждаться безопасным солнцем.

«В субботу будет проглядывать солнышко. Мы прогнозируем облачно с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели – это же чудо! Оно же насыщено энергией», - сказал метеоролог.