Глава Гидрометцентра пообещал москвичам солнечную погоду в начале апреля

По прогнозам синоптиков, до середины следующей недели в Москве будет солнечно и без оосадков Фото: Андрей АБРАМОВ

Москвичей и гостей столицы в ближайшие дни ожидает солнечная погода, до середины следующей недели дождей не будет. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что именно сейчас у горожан есть замечательная возможность наслаждаться безопасным солнцем.

«В субботу будет проглядывать солнышко. Мы прогнозируем облачно с прояснениями, но солнечные лучи уже можно будет ловить. Начиная с воскресенья, мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная. И это солнце, которое будет до середины следующей недели – это же чудо! Оно же насыщено энергией», - сказал метеоролог.