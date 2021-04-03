В России работают над созданием космического буксира БОРИС

В России разрабатывают космический буксир под названием БОРИС. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ / Роскосмос

В России работают над созданием космического буксира, который получил название БОРИС. Эта аббревиатура расшифровывается как «буксир орбитального размещения искусственных спутников».

Правда, пока он существует только в виде эскизного проекта, разработанного специалистами Воронежского государственного технического университета. Доклад авторов проекта опубликован в сборнике Академических чтений по космонавтике.

«Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса», - цитирует текст документа РИА Новости. Редакция издания ознакомилась с докладом воронежских специалистов.

Отмечается, что БОРИС предназначен для того, чтобы развозить космические спутники на разные орбиты вместо разгонных блоков. Буксир весом 80 килограммов должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива – по мнению разработчиков, этого вполне достаточно для доставки нескольких аппаратов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с новой партией из 36 британских спутников связи OneWeb. На целевую орбиту их вывел разгонный блок «Фрегат».