В результате обстрела украинской артиллерии погиб ополченец ЛНР

В Донбассе продолжаются боевые действия Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза открывали артиллерийский огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате обстрела погиб ополченец.

Об этом Луганскому информационному центру сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Отмечается, что украинские силовики применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по прекращению боевых действий.

По словам представителя Народной милиции ЛНР, при обстреле населенного пункта Лозовое посланцы Киева также использовали минометы и гранатометы.

Ранее 30 марта в ЛНР обвинили военных Украины в минировании окраин подконтрольного Киеву города Попасная недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях главком украинской армии генерал Руслан Хомчак на слушаниях в Верховной Раде заявил, что ВСУ морально готовы к наступлению уже сейчас и ждут только приказа президента Владимира Зеленского.

Потом бывший лидер Незалежной Леонид Кравчук, возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, предложил вернуться к полному прекращению огня в Донбассе с 1 апреля.

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