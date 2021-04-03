В Турции выявили рекордное число заразившихся коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 2 апреля, турецкие медики выявили рекордное за весь период пандемии число новых случаев заражения коронавирусом – более 42 тысяч.

Министерство здравоохранения Турции сообщает, что за минувшие сутки в стране сделано 248968 тестов на COVID-19, из них 42308 показали положительный результат. Из-за коронавирусной пневмонии и других последствий заболевания за последние 24 часа скончались 179 человек.

В ежедневной сводке турецкого Минздрава уточняется, что общее число инфицированных с начала пандемии теперь составляет свыше 3,4 миллиона граждан, умерли 31892 больных, выздоровели более трех миллионов пациентов с подтвержденным диагнозом. Днем ранее, 1 апреля, в республике было выявлено 40,8 тысячи заразившихся, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число инфицированных коронавирусом во всем мире за минувшие сутки увеличилось более чем на 659 тысяч и превысило 129,2 миллиона.