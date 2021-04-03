Bloomberg: Экономика России пострадала от пандемии меньше других и теперь быстро восстанавливается

Bloomberg отмечает, что Банк России с прицелом на дальнейший рост впервые с 2018 года повысил ключевую ставку Фото: Анастасия ОСИПОВА

Экономика России пострадала от пандемии коронавируса меньше других и теперь быстро восстанавливается после рецессии. В частности, так происходит из-за решения российского правительства не вводить повторный общенациональный карантин, а также гораздо более мягких ограничений, чем во многих странах мира, сообщает агентство Bloomberg.

Однако, отмечает издание, появились проблемы с инфляцией, спровоцированной ростом мировых цен на продукты и ослаблением рубля, что и побудило Банк России впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост.

По словам эксперта по экономике Скотта Джонсона, которого цитирует агентство, «после удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», чему способствуют «замедление пандемии, прогресс вакцинации и высокие цены на нефть». При этом специалист указал, что «вирус остается угрозой».

«До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года», - подытожил Скотт Джонсон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, решение повысить ключевую ставку на 0,25% – до 4,5% годовых – было принято на совете директоров Центробанка 19 марта.

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