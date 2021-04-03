Байден распорядился приспустить флаги в память о погибшем у Капитолия полицейском

Офицер полиции Капитолия Уильям Эванс погиб в результате инцидента у здания конгресса США Фото: REUTERS

С пятницы, 2 апреля, по 6 апреля над всеми американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом, а также над посольствами США, военными базами и кораблями будут приспущены национальные флаги в память об Уильяме Эвансе – полицейском, погибшем в результате инцидента у Капитолия.

Об этом распорядился президент США Джозеф Байден. В его заявлении говорится, что все американцы «скорбят о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия», а он сам «с разбитым сердцем узнал о жестоком нападении», в результате которого погиб Уильям Эванс, прослуживший в полиции Капитолия 18 лет.

Глава Белого дома также сообщил, что получает оперативную информацию о происшествии от своего советника по вопросам национальной безопасности, и ему будут докладывать о ходе расследования.