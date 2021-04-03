Президент РАН призвал пожилых россиян прививаться от коронавируса

Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал всех пожилых людей обязательно привиться против коронавируса, должны потому что именно представители старшего поколения находятся в группе повышенного риска из-за возможности заболеть COVID-19. Он подчеркнул, что «коронавирус – это надолго, нам придется с ним сосуществовать».

«И вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно», - отметил президент РАН.

Александр Сергеев в беседе с РА Новости также указал, что российское правительство проводит правильную политику, стараясь обезопасить пожилых людей в период пандемии. По его словам, «государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов».

Он добавил, что если не сделать прививку для профилактики COVID-19, то после отмены «ковидных» ограничений пожилой человек может заразиться и заболеть.

К слову, сейчас специалисты часто рекомендуют россиянам «серебряного» возраста прививку «ЭпиВакКорона». Сайт kp.ru писал, как работает этот препарат и почему именно его советуют для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.