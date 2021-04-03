Коронавирус у президента Аргентины: у Альберто Фернандеса появилась температура

Альберто Фернандес
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Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как он сообщил, ранее у него поднялась температура и появилась головная боль.
«Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», - написал аргентинский лидер в ночь на субботу, 3 апреля, на своей странице в Twitter.
Фернандес сообщил, что в целом чувствует себя хорошо, однако сейчас он ждет подтверждения ПЦР-теста. Президент Аргентины добавил, что уже изолировался, «в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей».
В январе 62-летний лидер Аргентины получил первую дозу прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Согласно данным Worldometer, по состоянию на субботу, 3 апреля, в Аргентине зарегистрировано более 2,37 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами вируса стали свыше 56 тысяч человек, вылечились более 1 78 миллионов.