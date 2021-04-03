Последние новости на утро 3 апреля 2021: Агентство Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России

«КП» – о последних новостях на утро 3 апреля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 3 апреля 2021 года. Экономика России пострадала от пандемии коронавируса меньше других и теперь быстро восстанавливается после рецессии. В частности, так происходит из-за решения российского правительства не вводить повторный общенациональный карантин, а также гораздо более мягких ограничений, чем во многих странах мира, сообщает агентство Bloomberg. По словам эксперта по экономике Скотта Джонсона, «после удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход», чему способствуют «замедление пандемии, прогресс вакцинации и высокие цены на нефть».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки четыре раза открывали артиллерийский огонь по территории Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате обстрела погиб ополченец. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Отмечается, что украинские силовики применили запрещенную минскими договоренностями артиллерию впервые с конца июля, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по прекращению боевых действий.

К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов открыл украинцам «небольшую тайну» в государственном оборонном заказе (ГОЗ) Незалежной значительно выросла доля иностранного вооружения. А президент страны Владимир Зеленский после телефонной беседы с американским коллегой Джо Байденом заявил, что украинская армия способна дать отпор кому угодно.

Тем временем Байдену этой ночью было совсем не до Украины. В пятницу молодой афроамериканец за рулем автомобиля протаранил ограждение одного из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде в Капитолий, при этом сбил двух полицейских. Когда он вышел из машины и достал нож, охрана открыла огонь на поражение. В результате злоумышленник был ранен и позже скончался в больнице. Умер также один из сбитых им офицеров полиции.

В память об Уильяме Эвансе – полицейском, погибшем в результате инцидента у Капитолия, Байден распорядился приспустить флаги над Белым домом. Звездно-полосатые стяги над всеми правительственными зданиями США в стране и за рубежом будут приспущены с сегодняшнего дня до 6 апреля.

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