Специалист Центробанка назвал признаки подозрительного платежа Фото: Александр ГЛУЗ

Первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил, в каких случаях банковский перевод можно признать подозрительным.

В интервью радио Sputnik специалист рассказал, что в зависимости от банка системы по борьбе с мошенниками могут учитывать от 50 до 1,5 тысячи критериев для подозрительного платежа.

Как сообщил Сычев, система приостановит банковскую операцию в случае, если она выбивается из общего ряда клиентских действий. Одним из таких сигналов может стать покупка в другой стране. Подозрение может вызвать и совершение крупного платежа, в том случае, если ранее пользователь оперировал только небольшими суммами.

Эксперт уточнил, что банки могут приостановить подобные операции, однако не заблокировать или отменить ее. Как пояснил специалист, по закону финансовая организация обязана принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или же совершенный перевод. В случае, если дозвониться не удалось, банк должен провести операцию.