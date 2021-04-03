Российские банки предложили портить деньги для их защиты от кражи Фото: Артем ЛЕНЦ

Российские банки предложили портить деньги для того, чтобы защититься от преступников, которые вскрывают устройства для самоинкассации.

Как передают «Известия», кредитные организации предложили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской в автоматические депозитные машины. В таком случае, при краже аппарата или попытке его взломать капсула взорвется и испачкает банкноты. В Центральном банке России отметили, что окрашенные купюры являются неплатежеспособными и не подлежат обмену.

Проблема хищения устройств самоинкассации возникла, во многом из-за того, что подобные аппараты, как правило, весят не более 40 килограммов, и злоумышленники готовы просто уносить их с собой, а не вскрывать на месте.

В ряде банков заявили, что используют для защиты иные технические средства, но не стали раскрывать подробности своих мер ради безопасности.