Предустановленное ПО заподозрили в сливе данных за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

Некоторые российские приложения, которые согласно закону обязательные с 1 апреля к предустановке на смартфоны и планшеты, могут передавать данные пользователей за границу. Об этом сообщают в АНО «Информационная культура»

Как передает «Коммерсантъ», специалисты установили, что все обязательные коммерческие приложения содержат скрытые программы, собирающие данные о пользователях. Эксперты заявляют, что такая информация позже может быть передана как производителям устройств, так и IT-компаниям для таргетирования рекламы.

Уточняется, что встроенных механизмов слежки не было обнаружено только в приложении платежной системы «Мир». Остальные сервисы имеют аналитические механизмы Google Facebook Ads. AdMob, и других компаний.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, формально собираемая информация являются обезличенной, но идентифицировать владельца этих данных технически возможно.