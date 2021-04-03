Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов на массовых мероприятиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, которые работают на массовых мероприятиях, в том числе митингах. Как следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации приказа ведомства, таким знаком стала надпись «Пресса», размещенная на бейдже и специальном зеленом светоотражающем жилете.

«Отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета журналиста», - говорится в опубликованном документе.

Бейдж представляет прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета. Помимо надписи «Пресса», отличительный знак содержит также идентификационные данные журналиста, его фото, инициалы, фамилию, название СМИ, подпись главного редактора издания, а также дату выдачи бейджа и срок его действия. Сам жилет журналиста должен быть с элементами из световозвращающих материалов, а надпись «Пресса» должна наводиться, как на спине, так и на груди.

Напомним, вступивший в силу закон «О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"» обязывает присутствующих на публичных мероприятиях журналистов пользоваться отличительным знаком представителя средств массовой информации.