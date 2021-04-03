Полиция Москвы предупредила о всплеске мошенничества на сайтах с билетами в театры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Москвы предупредила о всплеске мошенничества при покупке на сайтах билетов на культурные и досуговые мероприятия, в том числе театры и квесты.

«При совершении покупок на сайтах с билетами культурных и досуговых мероприятий будьте осторожны - зафиксированы случаи мошенничества», - приводит ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, при помощи объявления о низких ценах мошенники заманивают потенциальных жертв на незнакомые сайты, в названии которых фигурирует тематика театров, кинотеатров, квестов, а также других культурных и досуговых центров. Заинтересовавшиеся рекламой развлекательных услуг или билетов на подобные мероприятия, заполняют электронные формы, указывая все данные карт, и оплачивая билет, который так и не получают.

«Будьте предельно внимательны при покупках в интернете. Осторожность и бдительность позволят вам приобретать качественные услуги от проверенных поставщиков», - предупреждают правоохранители.

В полиции посоветовали совершать покупки на известных сайтах, отметив, что желая найти более выгодный вариант стоимости билетов, есть риск отдать деньги мошенникам.