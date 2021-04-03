Гол Дмитрия Орлова принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси" Фото: twitter.com

Хоккеисты «Вашингтона» добились победы со счетом 2:1 в игре против «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Судьбу встречи в овертайме решил точный бросок россиянина Дмитрия Орлова.

Счет в матче был открыт во втором периоде. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Джон Карлсон (на 29-я минутой), а также российский защитник Дмитрий Орлов (65 минута), который был признан первой звездой матча. У хозяев льда отличился Майкл Маклауд (33 минута).

Днем ранее «Нью-Джерси» потерпел сокрушительное поражения от «Нью-Йорк Айлендерс». Игра закончилась счетом 4:8.

В другом матче клуб «Колорадо» оказался сильнее «Сент-Луиса», обыграв его со счетом 3:2. В составе победителей на лед не вышел российский нападающий Валерий Ничушкин, а у проигравших голевая передача в активе россиянина Владимира Тарасенко.