Врач заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса в России почти сформировался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России уже почти сформирован. Такое заявление сделал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский, который считает, что полностью коллективный иммунитет может быть сформирован уже через два-три месяца.

«В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», - передает РИА Новости слова эксперта.

Островский призвал популяризировать вакцинацию. По его словам, для этого необходимо снять часть юридических ограничений для клиник по требованиям к допуску к прививкам. Эксперт уточнил, что согласно требованиям, которые существуют уже много лет для того, чтобы вакцинировать, клиника обязана получить специальную лицензию, содержать дополнительного врача, а также иметь дополнительное помещение. «Поэтому это невозможно сделать широко», - заключил он.