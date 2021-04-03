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Коронавирус Covid-193 апреля 2021 9:34

Сбербанк: говорить о третьей волне пандемии коронавируса в России преждевременно

Банк прокомментировал прогноз лаборатории «Сбериндекс»
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сбербанк: говорить о третьей волне пандемии коронавируса в России преждевременно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день преждевременно. Такое заявление сделали в пресс-службе Сбербанка, комментируя прогноз о росте числа инфицированных COVID-19 в апреле от лаборатории «Сбериндекс».

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта СберИндекс. Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», - приводит РБК пояснение банка.

Ранее лаборатория Сбербанка «Сбериндекс» сделала подсчет, согласно которому в России к середине апреля текущего года почти в два раза возрастет число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно представленному прогнозу, к 15 апреля 2021 года в стране будут выявлять свыше 15 тысяч случаев инфицирования за сутки. Подобные показатели фиксировали в октябре прошлого года.

Напомним, накануне Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала заболеваемость коронавирусом весной 2021 года. По ее мнению, в этом году еще возможны суточные колебания по заразившимся, однако такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций. При этом она сообщила, что рост инфицированных вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

Распространение коронавируса в мире