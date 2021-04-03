Сбербанк: говорить о третьей волне пандемии коронавируса в России преждевременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Говорить о третьей волне заболеваемости коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день преждевременно. Такое заявление сделали в пресс-службе Сбербанка, комментируя прогноз о росте числа инфицированных COVID-19 в апреле от лаборатории «Сбериндекс».

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта СберИндекс. Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», - приводит РБК пояснение банка.

Ранее лаборатория Сбербанка «Сбериндекс» сделала подсчет, согласно которому в России к середине апреля текущего года почти в два раза возрастет число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно представленному прогнозу, к 15 апреля 2021 года в стране будут выявлять свыше 15 тысяч случаев инфицирования за сутки. Подобные показатели фиксировали в октябре прошлого года.

Напомним, накануне Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала заболеваемость коронавирусом весной 2021 года. По ее мнению, в этом году еще возможны суточные колебания по заразившимся, однако такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций. При этом она сообщила, что рост инфицированных вряд ли достигнет показателей осеннего пика.