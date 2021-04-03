Премьер Чехии заявил, что Евросоюз вынуждает начать переговоры по закупке «Спутника V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз «непрямо вынуждает» Чехию начать переговоры с Москвой о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на отсутствие регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств. Такое заявление сделал премьер республики Андрей Бабиш, отметив, что Брюссель не способен обеспечить страну препаратами против коронавируса.

Глава правительства Чехии назвал неудивительным то факт, что австрийский канцлер Себастьян Курц говорит о закупки для Австрии миллион доз «Спутника V».

«Чехия, наоборот, хочет получить одобренные вакцины. Теперь же мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит», — отметил премьер-министр Чехии.

Напомним, накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину «Спутник V», указал на то, что в Европе существуют серьезные проблемы с вакцинацией.