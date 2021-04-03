Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Фото: Shutterstock

Российский военный спутник «Космос-2525» сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Такие данные приводит Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Как передает NORAD, российский спутник сошел с орбиты в минувшую пятницу, 1 апреля. На сегодняшний день на орбите его больше не существует.

Спутник «Космос-2525» был запущен в интересах Министерства обороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете - носителе «Союз-2.1в». В тот же день космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

Согласно открытым данным, спутник «Космос-2525» является экспериментальным малым космическим аппаратом, который предназначен для дистанционного зондирования Земли.