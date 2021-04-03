Сбербанк опроверг информацию о прогнозе про третью волну коронавируса в России Фото: Светлана Макеева

Сбербанк, комментируя прогноз о росте числа инфицированных коронавирусом в апреле этого года от лаборатории «Сбериндекс», опроверг информацию о наступлении третьей волне заболеваемости коронавирусной инфекции в России, отметив, что об этом говорить пока рано.

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, представленные данные модели с сайта лаборатории «СберИндекса» показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим.

«Представители СМИ самостоятельно интерпретируют данные модели с сайта СберИндекс. Она показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим. Говорить о новой волне заболеваемости преждевременно», - говориться в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Ранее лаборатория «Сбериндекс» сделала подсчет, согласно которому в стране к середине апреля текущего года почти в два раза возрастет число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, согласно прогнозу, к 15 апреля 2021 года в стране будут выявлять более 15 тысяч случаев инфицирования в сутки.