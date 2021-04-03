Суд в Москве приговорил к колонии двух фигурантов дела о подготовке теракта в России Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд в Москве приговорил к 8 и 14 годам колонии строгого режима двух фигурантов дела о подготовке теракта в России и финансировании терроризма. Об этом сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Один из фигурантов дела, Шахзод Умматкулов, был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Билолдин Паттаев получил восемь лет тюремного заключения.

Как установили следователи, Умматкулов действовал по указанию куратора из Сирии, и готовил взрывное устройство, которое планировал использовать во время проведения массового мероприятия на территории московского региона летом прошлого года. Он же разместил социальных сетей видеоролик, который оправдывал террористическую деятельность.

Кроме того, в марте прошлого года Умматкулов совместно с Паттаевым перевел деньги в поддержку террористической организации на территории Сирии.