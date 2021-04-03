В Раде допустили введение на Украине режима ЧП из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допустил возможность введения на территории Украины режима чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции, указав на статистику по количеству инфицированных.

«К сожалению, да, потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошёл вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим», - приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

По словам депутата, Рада будет реагировать на ситуацию с COVID-19, если правительство предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент Украины Владимир Зеленский выдаст соответствующий указ.

Напомним, днем ранее, 2 апреля, на Украине выявили рекордные число случая заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране зарегистрировали 19 893 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 в незалежной заразились более 1,7 миллиона человек.